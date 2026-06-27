Хиляди останаха без ток след бурното време в Нова Зеландия

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Хиляди хора в Нова Зеландия останаха без ток днес, ден след като нискоатмосферна система премина през страната, предизвиквайки наводнения и свлачища, предаде Ройтерс.

В страната имало 3000 прекъсвания на тока, след като бурите опустошиха централните райони. Там живее на от 5,3 милиона души, включително столицата Уелингтън, съобщи енергийната компания Пауърко.

"След 24 часа с много дъжд и вятър времето започва да се оправя", съобщи в Екс националната метеорологична служба.

Службите за спешна помощ предупредиха за отломки по пътищата, наводнени участъци и продължаващ риск от свлачища в Уелингтън, пише БТА.

Бурното време наложи вчера отмяната на 200 полета от и към Уелингтън. Властите в Лоуър Хът, североизточно от Уелингтън, съобщиха за наводнени пътища и две свлачища.

През януари проливните дъждове предизвикаха свлачище, при което загинаха шестима души в оживен къмпинг на Северния остров на страната.