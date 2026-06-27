Срещу 5000 евро Акрополът в Атина предлага частни обиколки извънработно време

Любителите на историята и луксозните преживявания отново могат да разгледат Акропола в Атина далеч от туристическите тълпи. Гръцкото Министерство на културата възобнови програмата „The Acropolis Experience", която дава възможност за частни посещения на световноизвестния археологически обект извън обичайното работно време.

Срещу 5000 евро група от до петима души може да се разходи рано сутрин от 06:00 часа, или вечер между 20:00 и 22:00 часа, когато обектът е затворен за масови посетители.

Програмата се реализира съвместно от Министерството на културата и Организацията за развитие на културните ресурси (ODAP). Целта е посетителите да се насладят на спокойна атмосфера и уникална гледка към един от най-значимите паметници на античността без обичайните опашки и струпвания на туристи.

Интересът към инициативата нараства всяка година. При пилотното ѝ стартиране през 2024 г. са проведени едва осем частни посещения, през 2025 г. резервациите достигат 72, а още преди началото на летния сезон на 2026 г. вече са реализирани около 80 обиколки.

Според организаторите приходите от програмата се използват за опазване, реставрация и популяризиране на гръцкото културно наследство. При настоящата цена се очаква постъпленията да надхвърлят 400 000 евро.

Засиленият интерес съвпада с приключването на важен етап от реставрацията на Партенона. Наскоро беше премахнато външното скеле от западната фасада на храма, която за първи път от близо 220 години може да бъде видяна почти изцяло възстановена след монтирането на нови мраморни елементи и реставрацията на носещата конструкция.

Новата услуга превръща посещението на Акропола в ексклузивно преживяване за ценителите на историята, като съчетава спокойствието на празния археологически обект с възможността да се види Партенонът в един от най-завършените му реставрационни етапи от повече от два века.