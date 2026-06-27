Гърция ще плаща на рибарите за улов на опасната риба лагокефал

Гръцкото министерство на развитието на селските райони и храните стартира пилотна програма, която предвижда финансово стимулиране на професионалните рибари за улова на инвазивната и силно токсична риба лагокефал (риба заек) във водите около Крит и островите в Южно Егейско море.

По схемата рибарите ще получават до 5,33 евро за килограм уловена риба. Мярката се финансира със средства от Европейския съюз и има за цел едновременно да ограничи разпространението на опасния вид и да компенсира щетите, които той нанася на риболовния сектор.

Уловените екземпляри няма да бъдат предлагани за консумация. Рибата съдържа тетродотоксин, един от най-силните природни невротоксини, който е опасен за човека и не се унищожава при термична обработка. Според предвидените правила всички уловени риби ще бъдат замразявани и впоследствие унищожавани.

Програмата е предназначена единствено за професионални рибари. Определеното възнаграждение от 5,33 евро за килограм е с около 52% по-високо от компенсацията, изплащана в Кипър, където подобна схема действа от 2024 г.

Кипърската програма вече отчита осезаеми резултати. От въвеждането ѝ досега са извадени над 103 тона лагокефал, като инициативата ще продължи до края на 2029 г. Въпреки това кипърските власти продължават да определят инвазивния вид като една от най-сериозните заплахи за морската екосистема и крайбрежния риболов.

Гръцките власти подчертават, че за туристите рискът остава сравнително нисък. Въпреки това гражданите и летовниците се съветват да не докосват, да не ловят и в никакъв случай да не консумират лагокефал, ако попаднат на него.

С новата програма Гърция се надява едновременно да намали популацията на опасния морски обитател и да подкрепи професионалните рибари, които през последните години търпят сериозни финансови загуби заради разпространението на инвазивния вид.