Гърция ще плаща на рибарите за улов на опасната риба лагокефал

Гръцкото министерство на развитието на селските райони и храните стартира пилотна програма, която предвижда финансово стимулиране на професионалните рибари за улова на инвазивната и силно токсична риба лагокефал (риба заек) във водите около Крит и островите в Южно Егейско море.
По схемата рибарите ще получават до 5,33 евро за килограм уловена риба. Мярката се финансира със средства от Европейския съюз и има за цел едновременно да ограничи разпространението на опасния вид и да компенсира щетите, които той нанася на риболовния сектор.
Уловените екземпляри няма да бъдат предлагани за консумация. Рибата съдържа тетродотоксин, един от най-силните природни невротоксини, който е опасен за човека и не се унищожава при термична обработка. Според предвидените правила всички уловени риби ще бъдат замразявани и впоследствие унищожавани.
Програмата е предназначена единствено за професионални рибари. Определеното възнаграждение от 5,33 евро за килограм е с около 52% по-високо от компенсацията, изплащана в Кипър, където подобна схема действа от 2024 г.
Кипърската програма вече отчита осезаеми резултати. От въвеждането ѝ досега са извадени над 103 тона лагокефал, като инициативата ще продължи до края на 2029 г. Въпреки това кипърските власти продължават да определят инвазивния вид като една от най-сериозните заплахи за морската екосистема и крайбрежния риболов.
Гръцките власти подчертават, че за туристите рискът остава сравнително нисък. Въпреки това гражданите и летовниците се съветват да не докосват, да не ловят и в никакъв случай да не консумират лагокефал, ако попаднат на него.
С новата програма Гърция се надява едновременно да намали популацията на опасния морски обитател и да подкрепи професионалните рибари, които през последните години търпят сериозни финансови загуби заради разпространението на инвазивния вид.