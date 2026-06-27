1 убит и четирима ранени след 76 украински атаки по Белгородска област

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Един човек е убит, а четирима, включително дете, са пострадали след 76 атаки на украинската армия по територията на Белгородска област вчера. Това съобщи в приложението Макс губернатора Александър Шуваев, цитиран от ТАСС.

“През изминалия ден Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха територията на Белгородска област 76 пъти. В Корочански окръг е убит мъж. Изказвам съболезнования на семейството му. В Корочански, Ракитянски и Шебекински окръг са ранени четирима души, включително и дете. Не се е наложило приемането му в болница, лечението му продължава амбулаторно”, написа Шуваев.

“Противникът извърши три артилерийски обстрела. Веднъж пусна и взривни устройства от безпилотни летателни апарати. Благодарение на професионалната работа на екипите за противовъздушна отбрана и всички участващи подразделения, 92 вражески дрона бяха свалени и унищожени“, отбеляза регионалният ръководител, цитиран от БТА.

Силите на ПВО отговориха на атака с дронове и във Волгоградска област, съобщи губернаторът Андрей Бочаров.

“Повредени са производствени обекти на едно от волоградските предприятия. Към настоящия момент е известно за десет пострадали, всички които са изпратени в болница за спешна помощ за оценка на степента на нараняванията. Медиците след предварителните прегледи отбелязаха, че няма опасност за живота им. Ликвидирани са локалните пожари. На място работят оперативните служби. Няма данни за повредени жилищни сгради”, написа Бочаров в канала на администрацията на Волгоградска област в Макс.

По-късно украинските сили съобщиха, че са ударили ключов руски военнопромишлен завод във Волгоград с ракети “ФФ-5 Фламинго”.

Съветникът в украинското Министерство на отбраната Серхий Стерненко написа в Телеграм и разпространи видео кадри, включително от изстрелването на пет ракети “ФФ-5 Фламинг”, че ударът е имал за цел Федералния научен и промишлен център “Титан-Барикади”, който произвежда системи за изстрелване на междуконтинентални балистични системи като “Ярс” и “Топол-М”, както и части за системи “Искандер-М” и артилерийски цеви за самоходни оръдия.

През нощта руската ПВО е свалила и два дрона над Москва, съобщи кметът Сергей Собянин в Макс.