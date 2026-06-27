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Висок риск от пожари в Халкидики: Въведоха забрана за движение в райони на Атон

Бойка Атанасова, Атина

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СНИМКА: Pixabay

Властите в Гърция въведоха извънредни мерки в части от Халкидики заради повишения риск от горски пожари. За събота, 27 юни, в третия ръкав на полуострова е обявена трета степен на опасност по Картата за прогнозен риск от пожари на Генералния секретариат за гражданска защита.

Със заповед на заместник-областния управител на Халкидики Катерина Зографу е забранено движението на пешеходци и моторни превозни средства в няколко горски района на община Аристотел.

Ограниченията обхващат участъците Комица - Урануполи, Цамия Стратоникис, Фисока и района на стрелбището край Стратони. Забраната е в сила от 08:00 до 20:00 часа.

Пожарната служба и Гражданска защита призовават жителите и туристите да бъдат особено внимателни, да не палят огън на открито, да не използват барбекюта в близост до горски масиви, да не изхвърлят незагасени цигари и да избягват всякакви дейности, които могат да предизвикат искри.

Собствениците на имоти в близост до горски територии са призовани да почистят сухата растителност около домовете си и да осигурят необходимите средства за първоначално гасене при инцидент.

При забелязване на пожар гръцките власти призовават гражданите незабавно да се обадят на телефон 199 или на европейския спешен номер 112, като съобщят точното местоположение на огнището.

Мерките са част от превантивните действия на гръцките власти за ограничаване на риска от възникване и разпространение на горски пожари по време на летния сезон.

СНИМКА: Pixabay

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