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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23122244 www.24chasa.bg

Украйна: Тази нощ свалихме 113 от 129 руски дрона

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Руски дронове

Украинската военновъздушна отбрана през нощта е прехванала или унищожила 113 от общо 129 дрона, насочени срещу територията ѝ от Русия. Това предаде Укринформ, като се позова на съобщение на украинските Военновъздушни сили в Телеграм. 

Спред информацията, атаката е започнала в 18 ч. снощи и е включвала дронове “Шахед”, “Гербера” и “Италмас”  както и дронове-примамки “Пародия”. Те са насочени от руските Курска, Брянска, Милеровска и Приморско-ахтарска област, както и от окупираните полуостров Крим и Донецка област, пише БТА.

До 8,30 ч. тази сутрин са свалени или унищожени 113 дрона над северна, южна и източна Украйна. 

Властите потвърдиха за 13 удара с дронове на седем места, а отломки от дронове са паднали на още три места. 

Те предупредиха, че атаката продължава, а в украинското въздушно пространство все още летят руски дронове. 

 

Руски дронове

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