КМГ: Историческият сериал „Мирна година“ триумфира на наградите „Магнолия“

На 26 юни бяха обявени победителите в 31-вото издание на телевизионните награди „Магнолия", връчени в рамките на Шанхайския телевизионен фестивал. Историческата продукция на Китайската медийна група „Мирна година" беше отличена за най-добър китайски телевизионен сериал, като спечели общо 11 награди, в това число и най-добър поддържащ актьор, най-добър оригинален сценарий и международна комуникация.

След премиерата си по CCTV-1 през януари тази година продукцията постигна високи рейтинги и признание от критиката, като същевременно засили обществения интерес към историята, културния туризъм и творческите интерпретации на исторически теми.