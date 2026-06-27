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Русия свалила 175 украински дрона над страната и Черно море тази нощ

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Русия свалила 175 украински дрона над страната и Черно море тази нощ

175 украински дрона е свалила тази нощ руската противовъздушна отбрана. Те са били прехванати над територията на страна и на Черно море, съобщи тази сутрин Министерството на отбраната, цитирано от ТАСС.

“През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 175 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Калужска, Курска, Орловска, Ростовска, Смоленска и Тулкса област, московския регион, република Крим, Краснодарския край и акваторията на Черно море”, се казва в изявление на министерството, цитирано от БТА.

Вчера един човек бе убит, а четирима, включително дете, пострадала след 76 атаки на украинската армия по територията на Белгородска област. 

Русия свалила 175 украински дрона над страната и Черно море тази нощ

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