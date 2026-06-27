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Китайският постоянен представител в ООН: Не трябва да се допуска „нов тип милитаризъм“ да набере скорост

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 26 юни постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун направи изказване на заседанието на Общото събрание на ООН по повод „Деня на Устава на ООН". Той подчерта необходимостта международната общност съвместно да защитава постиженията от победата във Втората световна война и никога да не допуска „нов тип милитаризъм" да набере сила и да причини нови вреди.

Фу Цун заяви, че в условията на нарастващ хаос в света и на кризи и предизвикателства пред ООН всички държави трябва да предприемат конкретни действия за спазване на Устава на организацията. По думите му те трябва да работят за възстановяването, активизирането и укрепването на ролята на ООН.

Той посочи три основни приоритета. Първо, връщане към първоначалния замисъл на Устава. Според него ООН е важен резултат от победата във Втората световна война, а Уставът въплъщава размисъла на човечеството върху историята, стремежа към мир и очакването за справедливост. Второ, необходимо е да се насърчава духът на Устава. Фу Цун отбеляза, че принципите и целите, залегнали в него, включително суверенното равенство между държавите и мирното уреждане на споровете, са изиграли незаменима роля за поддържането на световния мир през последните 80 години. Трето, всички държави трябва да изпълняват задълженията си по Устава. Това означава да прилагат истински мултилатерализъм, да подкрепят централната роля на ООН в международните дела и да насърчават изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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