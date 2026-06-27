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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23122553 www.24chasa.bg

КМГ: Германската Innomotics откри нов производствен център в Тиендзин

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Германската компания Innomotics откри нов завод в севернокитайския град Тиендзин след инвестиция от около 600 млн. юана. Това е най-голямата ѝ база за научноизследователска дейност и производство на високоволтови и мощни нисковолтови електродвигатели извън Германия.

Новото предприятие е изградено с фокус върху дигитализацията и устойчивото производство, като работи с около 20% по-висока ефективност от традиционните производствени модели. При пълен капацитет заводът ще произвежда електродвигатели с обща мощност до 2500 MW годишно. Компанията си поставя за цел да постигне въглеродна неутралност в производството до 2045 г., като очаква нарастващото търсене на енергийно ефективни двигатели да бъде стимулирано от глобалния преход към нисковъглеродна икономика.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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