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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23122576 www.24chasa.bg

КМГ: Иновациите дават нов живот на културното наследство в Сидзан

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Съвременните технологии и иновациите подпомагат съхраняването и популяризирането на традиционната култура в Сидзанския автономен район.

Традиционният шестструнен инструмент дранян, включен в националния списък на нематериалното културно наследство през 2014 г., е модернизиран с по-широк тонален диапазон и възможности за изпълнение на съвременна музика, което значително разширява международната му популярност. Междувременно 600-годишната местна опера, вписана в списъка на ЮНЕСКО през 2009 г., вече използва LED субтитри, дигитален звук и модерни сценични ефекти. От 2005 г. досега са възстановени 154 оперни трупи. Традиционните вълнени тъкани от Гяндзе също намират място в съвременната мода, включително на Седмицата на модата в Париж.

Между 2012 и 2024 г. Китай е инвестирал 473 млн. юана за опазване на културното наследство в региона, където днес функционират 3845 проекта и 238 специализирани работилници.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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