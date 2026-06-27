Иран: Американските удари са грубо нарушение на меморандума за разбирателство

Грубо нарушение на меморандума за разбирателство. Така Иран определи нанесените вчера въздушни удари от САЩ срещу територията му, след като страната сключи споразумение с Вашингтон. То цели прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.
Иран “остро осъжда въздушните удари, извършени от американската терористична армия вечерта на 26 юли, петък, срещу няколко обекта по иранското южно крайбрежие”, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Иран, цитирано от БТА.
Тези удари представляват “грубо нарушаване на чл. 2, параграф 4 от Хартата на ООН и грубо нарушение на параграф 1 от меморандума за разбирателство”, сключен със САЩ в средата на юни, добави иранското външно министерство.
Техеран добави, че е ударил цели, свързани с американските военни сили в отговор на атаките на САЩ, но не уточни които са целите, нито къде са разположени, отбеляза Ройтерс.