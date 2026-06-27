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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23122592 www.24chasa.bg

Иран: Американските удари са грубо нарушение на меморандума за разбирателство

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Иран осъди въздушните атаки на САЩ. СНИМКА: Pixabay

Грубо нарушение на меморандума за разбирателство. Така Иран определи нанесените вчера въздушни удари от САЩ срещу територията му, след като страната сключи споразумение с Вашингтон. То цели прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

Иран “остро осъжда въздушните удари, извършени от американската терористична армия вечерта на 26 юли, петък, срещу няколко обекта по иранското южно крайбрежие”, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Иран, цитирано от БТА.

Тези удари представляват “грубо нарушаване на чл. 2, параграф 4 от Хартата на ООН и грубо нарушение на параграф 1 от меморандума за разбирателство”, сключен със САЩ в средата на юни, добави иранското външно министерство.

Техеран добави, че е ударил цели, свързани с американските военни сили в отговор на атаките на САЩ, но не уточни които са целите, нито къде са разположени, отбеляза Ройтерс. 

 

Иран осъди въздушните атаки на САЩ. СНИМКА: Pixabay

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