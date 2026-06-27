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Наводнения в западната част на Япония заради проливни дъждове

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Работници оправят пътната настилка, нарушена при проливните дъждове, на улица в град Осака. Снимка: Ройтерс

Докато Европа се бори с жегите проливни дъждове предизвикаха наводнения в някои райони на Западна Япония, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че причина за това са две приближаващи тропически бури, които се присъединиха към сезонните дъждове. 

Вчера в късния следобед бурята "Мекхала" се намираше край западния бряг на отдалечения южен японски остров Амами и се движеше в североизточна посока, съобщи японската метеорологична агенция, пише БТА.

Друга буря, "Хигос", се е движеше в близост до нея и се очаква днес двете бури да достигнат района на Токио, като ще предизвикат проливни дъждове, съобщи японската метеорологична агенция. 

Вчера мъж пострада, след като падна във водоем в град Нара, според японската обществена телевизия "Ен Ейч Кей". 

Излъчени по телевизията кадри от град Киото показаха река Камо, пълна с кал. Тревога за наводнения беше обявена в части от Киото, Осака и други райони в западната част на страната. 

Японската агенция за пожарна безопасност и управление на бедствията съобщи, че вчера над 30 жилища са били наводнени в Нара и Хирошима. Проливните дъждове също така са нарушиха движението на някои влакове и затрудниха полетите в района. 

 

 

 

Работници оправят пътната настилка, нарушена при проливните дъждове, на улица в град Осака. Снимка: Ройтерс

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