Танкер бе ударен от снаряд в Ормузкия проток, екипажът е в безопасност

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Танкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, но екипажът е в безопасност. Новината дойде от Организация за морски търговски операции на Великобритания (ЮКМТО), цитирана от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара, уточни ЮКМТО.

Информацията за удара бе разпространена малко, след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него, пише БТА.

До момента никой не поел отговорност за атаката.

В четвъртък Иран атакува кораб край Оман, докато той се опитваше да излезе от Персийския залив, припомня АП.