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Гърция планира забрана на електрическите тротинетки за децата под 17 години

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Тротинетка Снимка: pixabay

Забрана на електрическите тротинетки за деца под 17 години и  по-строги ограничения при управлението им. Това са част от мерките, които гръцкото правителство обяви в петък с нов проектозакон. Той предвижда и въвеждане на задължителна застраховка за лицата, които ги ползват, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Проектозаконът идва след редица тежки инциденти в последно време, някои от които с фатален край, включващи деца с електрически тротинетки.

Заместник-министърът на транспорта Йоргос Коцирас заяви, че са необходими спешни действия за въвеждане на по-строга и по-ефективна рамка за превозните средства, които са станали нещо обичайно по гръцките улици, пише БТА.

„Намерението ни е ясно – да повишим безопасността на движението по пътищата, да намалим броя на произшествията и да защитим човешкия живот, като обърнем особено внимание на децата“, заяви той.

Ако проектозаконът бъде одобрен, ще влезе в сила забрана за деца под 17-годишна възраст да карат електрически тротинетки по улиците, като глобата за нарушение ще бъде 150 евро. Изключение ще се прави единствено за лица с двигателни затруднения.

Глобата за каране на електрическа тротинетка по пътища, където ограничението на скоростта е над 50 километра в час, ще се увеличи от 30 на 350 евро, като водачите ще бъдат задължени да носят официални документи за самоличност и доказателство за застраховка при злополуки. Незастрахованите  ще бъдат глобявани с 250 евро.

Законопроектът предвижда и забрана за продажбата, отдаването под наем или предоставянето на електрически тротинетки на лица под 17 години, като ще се въведе задължение за проверка на възрастта на потенциалните потребители. Компаниите, които нарушават забраната, ще бъдат глобявани с 1000 евро.

Водачите на електрически тротинетки вече са задължени да носят каски и им е забранено да превозват пътници.

Тротинетка Снимка: pixabay

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