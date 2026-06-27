Австрия одобрява изключването от временната закрила за украинците, подлежащи на военна служба

Австрия одобрява решението, обявено от еврокомисаря Магнус Брунер, че украинците, подлежащи на военна служба, трябва да бъдат изключени от планираното продължаване на статута за временна закрила за украинските граждани.

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер приветства решението в първия си коментар по темата пред АПА.

„От австрийска гледна точка вече не трябва да има автоматичен статут на закрила за мъже от Украйна, които подлежат на военна служба. Това ще помогне не само на Австрия, но и на Украйна. Затова се радвам, че Европейската комисия последва австрийската инициатива в настоящото си предложение“, заяви Карнер, цитиран от БТА.

„Временната, небюрократична закрила за хората от Украйна беше едно от исторически значимите решения в началото на войната. Европа показа по този начин, че не прави половинчати стъпки, когато става дума за свобода и мир. Разбира се, тази мярка трябва да бъде продължена, защото войната на Владимир Путин продължава. Но ако някой в Украйна иска да избегне своите граждански задължения по отбраната на страната, тогава ЕС не трябва да подкрепя това“, заяви Лукас Мандъл, говорител по въпросите на сигурността на Австрийската народна партия в Европейския парламент, като изрично приветства инициативата, пише „Пресе“.

Близа 4,4 милиона души, прогонени от Украйна, в момента се ползват от временна закрила в ЕС. Броят им остава стабилен от 2024 година и леко нараства. В Австрия в момента са регистрирани около 94 100 украински граждани.

В петък Европейската комисия предложи статутът на закрила за украинските бежанци в ЕС да бъде продължен с още една година, до 4 март 2028 г.

Временна закрила не се предоставя на новопристигнали украинци, за които властите в тяхната държава не са разрешили да напускат страната заради военните им задължения, уточнява комисията. ЕК ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, се посочва в съобщението. Така желаещите да се завърнат ще получат подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украйна.

Еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер посочи, че промените, свързани с украинците, задължени към украинската армия, са предложени по искане на Киев. Той добави, че за украинците, които вече са в ЕС и са получили закрила, нищо няма да се промени по силата на новото предложение. Все още няма решение на страните от ЕС какво да се прави с украинските бежанци след март 2028 година.