Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

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Разширява се маршрутът през Ормузкия проток. Това става в близост до бреговете на Оман, за да се позволи преминаване както в посока към протока, така и обратно. Новината съобщи морска организация, ръководена от Военноморските сили на САЩ.

Съобщението на Съвместния морски информационен център (Joint Maritime Information Center) представлява поредното предупреждение към Иран, че Вашингтон настоява за отваряне на Ормузкия проток.

От своя страна, Техеран настоява, че преминаващите кораби трябва да се подчиняват на неговите заповеди, и предупреждава, че ще започне да събира такси за транзитно преминаване, пише БТА.

САЩ и арабските държави от Залива отхвърлиха исканията на Иран. В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.