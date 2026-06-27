Правилата за "храни за закуска" вече са в сила в ЕС

Вече са в сила обновените правила на ЕС за етикетирането на т.нар. "храни за закуска", които имат за цел да осигурят по-информиран, по-качествен и по-здравословен избор на европейските граждани. Това съобщиха от Европейската комисия.

Край на неясните обозначения като „смес от държави от ЕС и извън ЕС" на меда. На етикета вече трябва да са изброени всички страни на произход в низходящ ред според процентния дял от съдържанието на продукта.

Производителите на сокове вече ще могат да изписват на етикета, че продуктът съдържа „само естествени захари", за да подпомогнат потребителите по-лесно да различават плодовите сокове от нектарите. Обозначението „сок с намалено съдържание на захар" ще може да се поставя на продукти, от които са извлечени поне 30% от естествените захари и не съдържат допълнителни подсладители.

Минималното съдържание на плод в конфитюри и сладка се увеличава от 350 на 450 г/кг за стандартните и от 450 на 500 г/кг за висококачествените конфитюри.

На 12 февруари 2024 г. белгийското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент постигнаха предварително споразумение за подобряване на изискванията за информиране на потребителите относно меда, плодовите конфитюри, плодовите сокове и дехидратираното мляко.