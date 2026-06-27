България откри почетно консулство в Баден-Вюртемберг

България вече има почетен консул в една от най-важните германски федерални провинции Баден-Вюртемберг. В Щутгарт официално бе отбелязано назначаването на д-р Марк Хакер за почетен консул на България за Баден-Вюртемберг.

С назначаването на д-р Марк Хакер България възстановява почетното си консулско представителство в Баден-Вюртемберг след пауза от 2022 г. насам. Това е важна стъпка в последователната работа на генералното консулство на България в Мюнхен за засилване на българското присъствие в Южна Германия и за по-активно партньорство с една от икономически най-силните германски провинции. За генералния консул Стефан Йонков възстановяването на тази позиция бе сред ключовите приоритети в работата му с Баден-Вюртемберг.

Събитието бе предшествано от освещаване на офиса на новия почетен консул, извършено от отец Райко Синев от Българската православна църковна община в Щутгарт. Генералното консулство на България в Мюнхен изрази благодарност към отец Райко и към БПЦО в Щутгарт за духовната подкрепа и за ролята им в съхраняването на българската вяра, дух и общност в Баден-Вюртемберг.

В знак на признателност и приятелство генералният консул на нашата страна в Мюнхен Стефан Йонков подари на д-р Хакер фигура на български лъв в цветовете на националния флаг, дело на германската художничка с български произход Клио Карадим. Пожеланието бе лъвът да бъде символ на сила, достойнство и приятелство, както и на още по-силното присъствие на България в Баден-Вюртемберг.

Официалният прием в Щутгарт събра високопоставени представители на политическия, институционалния, икономическия, академичния и обществения живот на федералната провинция.

Приемът бе открит със слово на Стефан Йонков. Той подчерта, че за България Баден-Вюртемберг не е просто един германски партньор, а една от ключовите провинции за развитието на отношенията ни с Германия.

„Винаги е радост да бъда в Щутгарт и в Баден-Вюртемберг, заради особената връзка, която ни свързва, заради Дунав, който ни обединява, заради гостоприемството, откритостта и надеждността, които тук винаги усещаме", заяви Стефан Йонков.

В словото си генералният консул открои силната връзка между България и Баден-Вюртемберг. Той отбеляза, че Дунав свързва България и Баден-Вюртемберг - от Южна Германия до Югоизточна Европа, от Шварцвалд до Черно море.

Особено внимание бе отделено на икономическото партньорство. Баден-Вюртемберг през 2025 г. е най-големият търговски партньор на България сред 16-те германски федерални провинции, с търговски обмен от над 2 млрд. евро. Провинцията има и водещо присъствие сред германските инвестиции в България.

Генералният консул постави акцент и върху силната българска общност в Баден-Вюртемберг. Близо 55 000 български граждани живеят, работят, учат и допринасят за икономическия и обществения живот на провинцията. Сред важните опори на общността са осемте български неделни училища, БПЦО - Щутгарт, студентските дружества, културните организации и фолклорните състави, които съхраняват българския език, вяра, дух и традиции и правят България по-видима в Баден-Вюртемберг.

Като значими академични мостове бяха посочени присъствието на българистиката в Университета във Фрайбург, както и изучаването на български език и литература в рамките на славистиката в Университета в Хайделберг.

В речта бе поставен и акцент върху модерния образ на България като държава на науката, дигитализацията и изкуствения интелект. Като пример бе посочен INSAIT (Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София) като научна институция и доказателство за нарастващия потенциал на България в областта на бъдещите технологии.

Сред приоритетите за следващия етап на сътрудничеството бе откроена необходимостта от възобновяване на Смесената междуправителствена комисия България-Баден-Вюртемберг. Тя е важен инструмент за развитие на партньорството в икономиката, науката, иновациите, дигитализацията, професионалното образование и сътрудничеството в рамките на Дунавската стратегия.

Генералният консул сподели и отличните си впечатления от посещенията си в Щутгарт, Карлсруе, Хайделберг, Манхайм и други градове на Баден-Вюртемберг, които са показали големия потенциал за нови партньорства между български и местни институции, университети, изследователски центрове и компании.

Специално място в словото бе отделено на Елванген. Това е град с особена историческа връзка с България чрез паметта за Св. Методий. Бе припомнено и засаждането на Дървото на приятелството между България и Баден-Вюртемберг през месец май в Елванген като символ на дълбоките корени, доверието и бъдещето на тези отношения.

След откриването приветствия отправиха д-р Марк Хакер, почетен консул на България за Баден-Вюртемберг, Томас Щробъл, председател на Ландтага на Баден-Вюртемберг, Корнелия фон Лога, държавен секретар в Министерството на вътрешните работи, дигитализацията и Европа на Баден-Вюртемберг, и д-р Клеменс Майер, кмет на град Щутгарт с ресор сигурност, обществен ред и спорт.

В приветствията си председателят на Ландтага Томас Щробъл и държавният секретар Корнелия фон Лога отправиха топли думи към България и подчертаха значението, което Баден-Вюртемберг отдава на отношенията с нашата страна. Сред основните акценти бе и Дунавската стратегия. Домакините отбелязаха важността на партньорството по тази линия, както и предстоящото председателство на България на Дунавската стратегия през 2026 г.

Бяха отправени и поздравления към България за победата в Евровизия с „Banga Ranga", както и за присъединяването на страната ни към единната европейска валута.

Стефан Йонков представи пред официалните гости и изложбата на Генералното консулство със снимки от символни места в България.