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Пожар в блок в Прищина, дете сред седемте ранени

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Пожар Снимка: Pixabay

Седем души, сред които момче на 5 години, са ранени след пожар в жилищен блок в Прищина. Другите пострадали са бащата на детето и петима огнеборци, отзовали се на сигнала, съобщи вестник „Коха диторе“.

Детето е откарано в Спешно отделение. Пожарникарите са с леки наранявания и са получили медицинска помощ. По първоначална информация пламъците са тръгнали от жилището на бащата и сина към 7 часа местно време (8 часа българско).

Директорът по сигурността и извънредните ситуации в косовската столица Люлзим Фущица заяви, че пожарът е локализиран, но отговорни екипи продължават да са на място, предаде БТА.

Командирът на пожарната бригада в Прищина Мал Гаши заяви, че ситуацията е поставена под контрол. 

Пожар Снимка: Pixabay

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