Загина пилотът, разбил се в небостъргач в Пекин

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Пилотът, който вчера се разби в небостъргач в Пекин, е загинал.

Малкият самолет се блъсна в сградата "Ситик Тауър", която е висока 528 метра и е разположена източно от главния околовръстен път сред група от други високи сгради.

Китайските власти съобщават, че 13 души са ранени в следствие на инцидента с малкия самолет.

До момента не е известна причината за катастрофата в града, в който действа строг контрол на въздушното пространство, включително скорошната забрана за дронове. Води се разследване, съобщиха властите, предава БТА.

В краткото изявление в приложението "Уичат" не се съобщава нито коя е сградата, нито кой е пилотът.

Сайтът за проследяване на полети "Флайтрадар 24" вчера показа, че самолетът се е разбил в небостъргача "Ситик Тауър", който е висок 528 метра и е разположен източно от главния околовръстен път сред група от небостъргачи.

Сто и осем етажната сграда с формата на древен китайски съд за вино е един от най-разпознаваемите небостъргачи в Пекин и е най-високата сграда в града.