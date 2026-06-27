Израел удари по Ливан, целели терористи

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Израел удари Ливан, само ден след като двете страни сключиха споразумение.

Според предаде "Франс прес" атаките са в района на град Набатийе.

Говорител на Израелските сили за отбрана, че мишена на удара са били предполагаеми терористи, които са представлявали заплаха за силите им.

По-рано ливанската Национална информационна агенция предаде, че в района на южния ливански град е нанесен израелски удар с дрон.

До атаката, за която се съобщава, се стигна само ден след като Израел и Ливан сключиха пакт за сигурност с посредничеството на САЩ, имащ за цел да намали пограничното напрежение след възобновилите се отново преди няколко месеца боеве по границата между израелската армия и ливанското шиитско движение "Хизбула", отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.