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Внимание за българите в Гърция: Полицията предупреждава за нова ало измама на Корфу и Лефкада

Бойка Атанасова, Атина

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Гръцката полиция отправи предупреждение към жителите и туристите на остров Корфу за зачестили случаи на телефонни измами. СНИМКА: ПЕКСЕЛС

Гръцката полиция отправи предупреждение към жителите и туристите на островите Корфу и Лефкада за зачестили случаи на телефонни измами. По информация на Главната регионална полицейска дирекция на Йонийските острови през последните дни се разследват няколко сигнала за измамници, представящи се за счетоводители или служители на електроразпределителни дружества.

По схемата извършителите се свързват с потенциалните си жертви по телефона и твърдят, че има данъчни задължения, проблем с електрозахранването или необходимост от спешна техническа проверка. В някои случаи успяват да убедят хората да предадат пари, бижута и други ценности.

Гръцките власти призовават всички граждани и чуждестранни туристи да бъдат особено бдителни през летния сезон, когато подобни измами зачестяват в туристическите райони.

Гръцката полиция отправи предупреждение към жителите и туристите на остров Корфу за зачестили случаи на телефонни измами. СНИМКА: ПЕКСЕЛС

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