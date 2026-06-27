Турският власти забраниха публични прояви в центъра на Истанбул заради възможна демонстрация.

Предупреждава се да няма никакви мероприятия в район Бейоглу, в който се намират площад „Таксим", кулата „Галата" и булевард „Истиклял". Забрана влиза в сила от днес и е за 24 часа - до неделя сутринта. Наложена е след призиви в социалните мрежи за възможна демонстрация в този район в неделя.

Заповедта обхваща всички събрания, шествия, разпространение на флаери, седящи протести и подобни действия на открито в района от 00:01 ч. местно (и българско) време в неделя, се казва в изявлението на кметството.

Властите заявиха, че решението е взето съгласно Закона за събранията и демонстрациите на Турция и друг закони за местната власт, след като планираните събирания са били оценени като представляващи риск за обществените ред и спокойствие.

Мерките за сигурност ще започнат да действат в 10:00 часа в неделя, като са планирани ограничения на достъпа около площад „Таксим", Паметника на републиката, парка „Гези", булевард „Истиклял" и други.

В изявлението на кметството се казва още, че около „Таксим", парка Гези, булеварда „Истиклял" и страничните улици в близост ще бъдат поставени бариери, а достъпът за превозни средства и пешеходци ще бъде ограничен или контролиран, ако е необходимо.

Възможно е от съображеня за сигурност при евентуални инциденти да бъдат затворени и други улици и пешеходни маршрути в района, предава БТА.