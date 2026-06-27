Майката на братчетата, загинали затворени в кола на жегата, първо ги завела на басейн, а после забравила за тях

Майката на двете братчета, намерени мъртви в кола по време на горещата вълна във Франция тази седмица, първо ги завела да плуват, за да се охладят, а след това заедно отишли до супермаркет, преди тя да се върне у дома, за да разопакова покупките, като междувременно забравила, че са в колата, признаха от семейството ѝ, съобщава "Дейли мейл".

Трагедията разтърси Франция .- четиригодишният Касим Бенуали и по-малкият му брат Садек, на две години, починаха от сърдечен арест около десет минути, след като бяха оставени затворени в колата. Момчетата бяха намерени безжизнени в задната част на колата ѝ, паркирана на пряка слънчева светлина, на алеята на дома на баба им в район в Карпентра, Южна Франция.

Съседи чули писъците на съкрушената им майка Уафа Ел Бубкари, на 33 години, когато тя открила телата им.

Фатиха, бабата на момчетата, твърди пред изданието: „Това е трагедия. В понеделник беше наистина, наистина горещо. Беше ужасна гореща вълна. Затова дъщеря ми Уафа заведе момчетата на басейна сутринта и след това пазарува. След това тя се прибра у дома с момчетата, които остави в колата, за да разтовари покупките. Нека Аллах се смили над душите им."

И продължава: „Медиите говорят ужасни неща за семейството ми и се опитват да внушат, че се е случило нещо подозрително. Беше чиста случайност, не е извършено нищо незаконно. В тези жеги на всички им е трудно да се съсредоточат; тя беше заета, а дъщеря ми се занимаваше и с много други неща в живота си."

Погребението на момчетата се състоя в петък при силно емоционални сцени. Близки и приятели първо се събраха за молитва в джамията в Карпентра, след което се отправиха към местните гробища, където братчетата бяха погребани заедно.

Но разказът на съкрушената им баба за случилото повдига допълнителни въпроси за случилото се и изглежда противоречи на казаното от майката пред полицията, която разследва смъртните случаи.

Първоначално г-жа Бубкари твърди, че ги е оставила на задната седалка на колата, след като се е върнала от пазаруване с тях, и след това е била заета да разопакова хранителните стоки, което я е накарало да „забрави" за момчетата.

Сега обаче Бубкари настоява, че децата са се качили на задната седалка на колата без нейно знание и че тя се е заключила автоматично зад тях, което означава, че не са могли да излязат.

Тя каза, че през това време е била в къщата и е вършила ежедневните си задължения.

Бубкари, която има две други деца на възраст под десет години, е обвинена в непредумишлено убийство. Ако бъдат признати за виновни по подобно обвинение, подсъдимите са заплашени от 15 до 20 години затвор, ако има отегчаващи вината обстоятелства.

В допълнителен обрат в мистерията за това какво е довело до смъртта, приятели и семейство също твърдят, че тя наскоро се е разделила със съпруга си и е била подложена на огромен емоционален натиск.

Тя се преместила в дома на майка си с четирите си деца едва преди около шест месеца, след като бракът ѝ се сблъскал с проблеми и членове на семействота ѝ помагали да се грижи за тях.

Сестрата на Бубкари, пожелала анонимност, споделя: „Все още се опитваме да разберем какво се е случило и това е много труден момент за всички нас. Уафа не спира да плаче, в лошо състояние е, едва може да говори. Тя преживяваше много лични трудности, нещата не бяха лесни за нея напоследък. Това, което се случи с момчетата ѝ, е голяма трагедия и всички ние правим всичко възможно, за да ѝ помогнем."

Приятел на семейството пък разкрива: „Уафа е била в къщата на майка си с децата си само от няколко месеца. Тя не е живяла много далеч в Карпентра със съпруга си, но не знам дали раздялата ѝ с него е била трайна. Кой знае? Може би е била разсеяна от всички други неща, които са се случвали в живота ѝ."

Двамата ѝ сина са починали в колата, когато външната температура е била 48°C, като разследващите твърдят, че може да е била до 70°C вътре в превозното средство без включен климатик.

Съсед споделя: „Трудно е да се разбере как е могло да се случи това, защото от това, което видях, е минало доста време между завръщането ѝ у дома и откриването на децата. Става въпрос за съвсем малки деца и макар къщата да е доста голяма, как е възможно човек да не знае къде се намират те толкова дълго време? Да се ​​надяваме, че разследването ще успее да изясни напълно случилото се."

Предварителната аутопсия, извършена във вторник, установи, че момчетата са починали от обезводняване вследствие на „излагане на прекомерна горещина".

Бубкари прекара началото на седмицата в болница заради състояние на шок, докато майка ѝ и други членове на семейството са отседнали на друго място в Карпентра, а къщата с пет спални в задънената улица, където се разигра трагедията, остава празна.

Бубкари е работела в „La Maison Jounaud" в центъра на Карпантра - сладкарница, специализирана в производството на занаятчийски шоколад с клонове в цяла Южна Франция. Една от колежките ѝ разкрива, че работела там и обслужвала клиенти от около пет години. И добавя: „Очакваме да говорим с Уафа, но вечеизказахме съболезнованията си на семейството. Тя е много мила, трудолюбива и земна жена, която се справяше с много неща."