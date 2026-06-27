"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна отново порази главната петролна помпена станция на Москва.

Това стана ясно от съобщение на службата за сигурност на страната.

За атаката са използвани дронове. В информацията се казва още, че петролна помпена станция, която е от ключово значение за доставките на гориво за руската столица.

При операцията е била ударена техническа сграда в обекта.

Смята се, че това е втората успешна атака срещу помпената станция в рамките на един месец. Руските власти все още не са коментирали предполагаемия удар, предава БТА.

Станцията във Второво принадлежи на руската държавна компания за петролопроводи "Транснефт". Сред останалите ѝ функции е и напомпването на дизелово гориво в Московския околовръстен петролопровод, който снабдява големите нефтобази около столицата.

Украйна се бори вече повече от четири години срещу мащабната руска инвазия, разпоредена от президента на Русия Владимир Путин.

През последните месеци тя все по-често нанася удари с дронове и ракети по стратегически важни цели във вътрешността на Русия, включително по многобройни обекти от петролната промишленост.

В резултат на това много руски региони са изправени пред недостиг на гориво. В социалните медии се споделят много кадри, показващи дълги опашки пред бензиностанциите в цялата страна.

Украински изтребител МиГ-29 се разби в централната украинска Полтавска област, съобщиха днес украинските ВВС.

Пилотът е катапултирал успешно и в момента получава медицинска помощ, допълниха украинските ВВС след инцидента, станал по време на нощна бойна мисия.

Точната причина за катастрофата не е ясна. Тя обаче съвпадна със съобщенията за изстрелването на над 100 руски дрона срещу Украйна, която използва самолети за сваляне на безпилотните летателни апарати.

Украйна в момента е подложена на почти всекидневни атаки от рояци атакуващи руски дронове, отбелязва ДПА.