„Гардиън": Съветът на мира на Тръмп планира да си осигури всеобхватен имунитет

Проекторезолюция има за цел да защити членовете на съвета и силите за сигурност от потенциално съдебно преследване за работата си в Газа

Съветът на мира, който ще управлява ивицата Газа и бе създаден от Доналд Тръмп, планира да си осигури широкомащабен правен имунитет. Проект, който разпространи днес британският вестник „Гардиън" би позволил на организацията да получи публична собственост в Газа безплатно. Освен това 4-страничната резолюция, обозначена като „чувствителна, но некласифицирана", предоставя широка защита на всеки член на Съвета на мира и неговия административен филиал, офиса на върховния представител, както и на палестинските технократи, международните военни сили и чуждите изпълнители, които ще работят в Газа.

Тя определя правните процеси, за които те биха имали имунитет, като „всеки арест, задържане или съдебни производства в съдилищата или други организации в Газа". Не е ясно дали документът се опитва да освободи Съвета на мира и неговите филиали от наказателно преследване в международни съдилища, или от потенциални искове в самата Газа.

Освен това излиза, че председателят на Съвета на мира, Доналд Тръмп, би имал право да се откаже от правния имунитет на някого, в очакване на подкрепа от мнозинството от неговия съвет за мир, се казва в проекторезолюцията. Седемчленният „изпълнителен съвет", който ръководи Съвета на мира, включва зетя на Тръмп Джаред Кушнер, специалния пратеник Стив Уиткоф, началника на кабинета на президента Сузи Уайлс и неговия съветник по националната сигурност Марко Рубио. Въпреки че държавите са обещали милиарди, повечето все още не са превели средства в подкрепа на работата му в Газа и не са сключени големи договори.

Служител на самия Съвет на мира е отговорил на „Гардиън" за документа по следния начин: „Няма оперативна резолюция или рамка за имунитет от вида, описан във вашите въпроси. Всяко предположение, че този процес е предназначен да създаде беззаконие или безнаказаност, е погрешно, подвеждащо и обръща въпроса изцяло наопаки." Служителят добавя, че „предположението, че президентът ще има роля в установяването или снемането на имунитет в Газа е категорично невярно" и че „Съветът ще гарантира, че целият персонал, изпълнители и участващи организации спазват приложимото законодателство и работят съгласно ясни правила, надзор и механизми за отчетност".

Николай Младенов, който е изпълняващ длъжността върховен представител на Съвета на мира за Газа, се е срещал в Кайро тази седмица с палестински администратори, избрани от Съвета на мира да управляват Газа. Дискусиите са се фокусирали върху усъвършенстване на рамката за работата на групата на територията, според човек, запознат с дневния ред.

Шестима адвокати, специализирани в американското договорно право и международните въоръжени конфликти, на които „Гардиън" е дал да прегледат проектодокумента, са казали, че ако той влезе в сила,у не е ясно как служителите на Съвета за мир, войниците и изпълнителите ще бъдат подведени под отговорност, ако има стрелби или инциденти, които засягат жителите на Газа, или дори как биха могли да разрешат рутинни спорове относно бизнес или земеползване там. Водените от САЩ усилия за възстановяване в Ирак и Афганистан често бяха съпътствани от спорове за корупция или случаи на смърт или злоупотреба сред цивилни от страна на американски изпълнители, включително фирми, които оттогава са изправени пред съдебни спорове в американски съдилища. Всяко усилие за възстановяване в Газа може да се сблъска с подобни предизвикателства.

„Това изглежда като опит за освобождаване на съвета и целия му персонал от отговорност за потенциални нарушения на закона", каза Емили Шефер Омер-Ман, експерт по съдебни спорове по международното хуманитарно право в израелски, американски и чуждестранни съдилища. Няколко адвокати, включително Омер-Ман, посочват специфични рискове, свързани с раздел 7 от проекторезолюцията, озаглавен „Отговорност/Искове към трети страни", който определя система, чрез която Съветът за мир да разглежда и решава всякакви искове за „загуба или щети на имущество и за телесни повреди, заболяване или смърт", произтичащи от работата му в Газа.

„Те по същество казват, че няма външен надзор, включително приложимото международно право относно окупацията", каза Нура Еракат, професор по международно право в университета Рътгърс. „Това създава правна система сама по себе си."

Изпълнителите също така настояват за яснота относно правната защита, предоставяна за потенциална работа в Газа, където подкрепяният от Тръмп съвет за мир е поискал оферти за премахване на развалини, охранителни работи и мащабни възстановителни усилия, предвидени там. Зетят на Тръмп, Джаред Куш, описа превръщането на крайбрежната територия в място с луксозни курорти, високотехнологични градове и регионални бизнес центрове.

Законите, регулиращи международните изпълнители и военните сили, обикновено са посочени в „споразумения за статута на силите" между държавите, но такъв документ няма за Газа. Американските изпълнители могат да бъдат обект на американското законодателство за определени престъпления, дори ако действат в чужбина. „Мисля, че всяка компания би искала много ясна правна рамка", каза Дъг Брукс, почетен президент на Международната асоциация за стабилизационни операции. „Има въпроси, свързани с отговорността, по които всяка сериозна американска компания би искала да е наясно."

Израелски служители не искат да преговарят за споразумение за статута на силите в Газа, защото Израел не иска да признае Газа за държава, каза един американски изпълнител по сигурността. „Това е доста важно за политическото и правно покритие и застраховка", каза изпълнителят. „Това дава на хората в Газа яснота и комфорт относно това как ще бъдат третирани и ще се справят с тях изпълнителите, с които евентуално ще работят." Последният раздел от проекторезолюцията на Съвета на мира, озаглавен „Помещения на Съвета на мира, Службата на върховния представител и Международните сили за сигурност", гласи, че на групата „ще бъдат предоставени безплатно обществени помещения и съоръжения, необходими за изпълнение на мисиите в Газа". Правни експерти твърдят, че тази единствена фраза може да отвори вратата за незаконна конфискация на палестинско имущество. Освен това не е ясно коя група – Израел, Хамас или Палестинската власт, би била отговорна за „предоставянето" на съоръжения на Съвета на мира и при какви условия.

Съветът на мира планира да изгради база за международни военни сили, както и логистични центрове, които да захранват операциите им там, според изпълнителите, участващи в процеса.

Международните сили са предназначени да съдействат за разоръжаването на Хамас, което е ключова стъпка в мирния план на Тръмп. Израел отказа да продължи със стъпките, очертани в споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2025 г., ако Хамас продължи да носи оръжие.