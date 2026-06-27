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Трус с магнитуд 6,1 разтърси Афганистан, усетиха го и в съседен Пакистан

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Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Афганистан Снимка: Архив

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Афганистан, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от "Тюркие Тудей".

Геоложката служба на САЩ съобщи, че епицентърът е бил на 43 километра южно от област Джурм в североизточен Афганистан.

Според агенцията, земетресението е станало на дълбочина 208,3 километра.

Земетресението е разтърсило източните афганистански провинции, включително Хост и Нангархар, и е било усетено и в пакистанската столица Исламабад, съобщи агенция Франс Прес.

Все още няма данни за жертви или материални щети.

Според АФП журналисти в столицата Кабул и на други места са потвърдили за силни трусове.

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Афганистан Снимка: Архив

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