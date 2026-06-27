Дания отчете температурен рекорд

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Ако си мислите, че на Север, е по-хладно от Южна или Централна Европа, грешите.

В Дания бе измерена най-високата температура, откакто се водят метеорологични наблюдения. Това стана ясно от тамошния метеорологичен институт.

"Със 36,6 градуса на север от Одензе преживяхме най-горещия ден, регистриран някога от началото на наблюденията през 1874 г.", заяви метеорологичната служба на Дания в Екс, цитирана от БТА.

Иначе високите температури са в цяла Европа. Заради горещата вълна, обзела Стария континент, почти във всяка държава градусите са над 35.