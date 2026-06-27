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Моряците в Атина излизат на протест, фериботите няма да работят 24 часа

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Моряците в в Атина излизат на протест. Стачката ще блокира движението на фериботите от пристанището Рафина край столицата за 24 часа на 3 юли.

Протестните действия са насочени срещу проблеми с безопасността на екипажите и корабите. От Общогръцкия съюз на моряците от търговския флот казват, че съществуващата в пристанището инфраструктура вече не може да обслужва настоящия брой кораби, тъй като е предвидена само за пет кораба, а не за общо 11, колкото са в момента, и не е безопасна.

Според Съюза заради тези проблеми се налага фериботи да бъдат закотвяни извън пристанището или да плават до други пристанища, предава БТА.

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