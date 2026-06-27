Водачът на "Хизбула": Против съм споразумението между Израел и Ливан

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Лидерът на "Хизбула" се обяви против рамковото споразумение за сигурност между Ливан и Израел.

Това обяви водачът на групировката Наим Касем в свое изявление.

Както е известно, то бе сключено вчера с посредничеството на САЩ. Касем обвини ливанското правителство, че е направило едностранни отстъпки в ущърб на ливанския суверенитет.

ой разкритикува положенията в договора, обвързващи изтеглянето на Израел с разоръжаването на "Хизбула", проиранско шиитско движение. По думите му това на практика узаконява израелското военно присъствие и прекрачва "всички червени линии".

Групировката ще продължи въоръжената съпротива, добави Касем. "Никога не сме напускали бойното поле и при най-трудните обстоятелства, няма да го направим и сега", посочи той.

По-рано днес Израел нанесе удар в Южен Ливан, в района на град Набатийе. Израелската армия каза пред Ройтерс, че е използвала безпилотен апарат, понеже не е имала сили в района. Според израелските военни мишена на атаката е било лице, което е представлявало заплаха за Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), но не дадоха повече подробности, нито доказателства.

Касем каза, че сключеният по-рано този месец иранско-американски меморандум, който гарантира териториалния суверенитет на Ливан, трябва да бъде основата за прекратяване на конфликта с Израел, който се водеше успоредно с войната в Иран, а не вашингтонското споразумение от вчера, предава БТА