Заради жегите - в Германия призоваха да не се пътува с влак

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Заради жегите националният железопътен оператор на Германия „Дойче Бан" призова пътниците да избягват пътувания на дълги разстояния. Причината - адските жеги, които се очакват в неделя.

Очаква се температурите да достигнат до 40 градуса.

От изявление на "Дойче Бан" транспортната инфраструктура и железопътният транспорт също страда от екстремно топлото време.

"Моля, избягвайте всички несъществени пътувания на дълги разстояния и регионални пътувания днес и утре", заяви държавната компания.

Регионалният железопътен оператор „Национал Експрес Германия" обяви, че ще преустанови движението по пет линии в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия за шест часа днес следобед поради жегата.

Междувременно пожар на железопътен насип в близост до централната гара в Щутгарт временно прекъсна железопътния трафик в събота. Според „Дойче Бан" прекъсването е засегнало местните, регионалните и междуградските влакове, предава БТА.