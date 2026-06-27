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Урсула фон дер Лайен: Не може да има мир в Близкия изток, докато Ливан гори

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Урсула фон дер Лайен Снимка: СНИМКА: фейсбук, личен профил

"Приветствам споразумението между Израел и Ливан. Това е решителна стъпка към понижаване на напрежението. Не може да има мир в Близкия изток, докато Ливан гори".

Това написа в социалната мрежа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според нея споразумението, подписано със съдействието на САЩ е от голяма полза за бъдещ мир в района.

"Най-важните следващи стъпки са разоръжаването на извъндържавните организации и гарантирането на суверенитета и териториалната цялост на Ливан", отбеляза Фон дер Лайен.

Председателят на ЕК добави, че Европейският съюз е готов да съдейства по пътя към трайното стабилизиране на региона, включително чрез непрекъснатост на доставките на спешно необходимата хуманитарна помощ.

"За целта Съюзът е задействал 100 милиона евро в поредкрепа на разселените хора", написа още тя.

Към момента разселените от боевете между Израел и проиранското шиитско движение "Хизбула" ливанци са над милион, пише БТА.

Урсула фон дер Лайен

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