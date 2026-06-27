Около 7 млн. души са засегнати от земетресението във Венецуела

Близо седем милиона може да са засегнати от земетресението във Венецуела. Това съобщи ООН.

В сряда южноамериканската страна бе разтърсена от трус с магнитуд 7,2. Малко след това последно нов още по-силен - 7,5.

Жертвите до момента са близо 920. Ранените са над 3300, а спасените 243.

Най-малко 6,76 милиона души може да са пряко засегнати от разрушителните земни трусове, разтърсили Венецуела на 24 юни", отбеляза Международната организация по миграцията, структура към Обединените нации.

Временният президент Делси Родригес съобщи, че във Венецуела са пристигнали 1600 чуждестранни спасители, които да помогнат при издирването на оцелели. В момента аварийно-спасителните екипи в южноамериканската страна са в трескава надпревара с времето за намиране на живи хора под развалините, тъй като от труса вече изминаха няколко дни. Според хуманитарните организации първите 48 до 72 часа се смятат за решаващи, но хора могат да бъдат открити и след по-дълги периоди, ако имат достъп до храна и вода. Днес екипите успяха да спасят още едно новородено бебе, 32 часа след двойния трус, предава БТА.