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Бюджетният дефицит на Румъния е намалял с повече от 40%

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Румънският премиер Илие Боложан КАДЪР: Екс/@AURMania2

Бюджетният дефицит на Румъния е намалял с повече от 40% за последните 5 месеца. Това заяви временният премиер на страната Илие Боложан.

Изпълнението на бюджета за първите пет месеца показва, че бюджетният дефицит на Румъния е намалял с над 40 на сто през 2026 г. до 36 милиарда леи (около 6,9 млрд. евро), в сравнение с 64 милиарда (около 12,2 млрд. евро) през същия период на миналата година. Намаляването с над 28 милиарда леи е първата сериозна корекция след години, в които държавните разходи нарастваха далеч над това, което произвеждаме. (...) Това е ясен знак, че държавата започва да харчи по-близо до това, което може да си позволи", написа Боложан днес във Фейсбук, цитиран от БТА.

На прав път сме. В следващите години, вместо да плащаме десетки милиарди лихви, ще можем да насочваме ресурси към развитие, просперитет и по-добри обществени услуги. Но само ако продължим да се грижим за здравето на държавата. Болестта може да се завърне. Популизмът, клиентелизмът и разхищението могат отново да ни опрат до стената. Благодаря на всички румънци, че преживяхте този период!", написа още Илие Боложан.

Румънският премиер Илие Боложан КАДЪР: Екс/@AURMania2

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