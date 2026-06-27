Температурните рекорди в Европа падат един след друг

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Още е юни, а температурните рекорди в различните страни в Европа започват един след друг да падат. Поредният случай е от Германия.

Метеорологичната станция в Древиц, Източна Германия, е отчела температура от 41,5 градуса.

По този начин бе подобрен предишният рекорд от вчера, отчетен в Саарбрюкен, който беше 41,3 градуса.

Чехия също отчете днес абсолютен температурен рекорд от 40,6 градуса в Доксани, на север от Прага, съобщиха метеорологичните служби, цитирани от БТА.

Предишният рекорд от 40,4 градуса беше регистриран през 2012 г. в Добричовице, югозападно от Прага, припомни метеорологичната агенция на страната.