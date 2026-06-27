ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Кубратско село спасиха малко щъркелче

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23124590 www.24chasa.bg

Температурните рекорди в Европа падат един след друг

1780
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Pixabay

Още е юни, а температурните рекорди в различните страни в Европа започват един след друг да падат. Поредният случай е от Германия.

Метеорологичната станция в Древиц, Източна Германия, е отчела температура от 41,5 градуса.

По този начин бе подобрен предишният рекорд от вчера, отчетен в Саарбрюкен, който беше 41,3 градуса.

Чехия също отчете днес абсолютен температурен рекорд от 40,6 градуса в Доксани, на север от Прага, съобщиха метеорологичните служби, цитирани от БТА.

Предишният рекорд от 40,4 градуса беше регистриран през 2012 г. в Добричовице, югозападно от Прага, припомни метеорологичната агенция на страната.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Докога недостойните ще убиват достойните?