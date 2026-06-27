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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23124628 www.24chasa.bg

Унгарски АЕЦ намали мощността на един от реакторите си топлата вода в Дунава

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Унгария СНИМКА: Пиксабей

Унгарската АЕЦ "Пакш" намали мощността на един от реакторите си заради повишената температура на водата в река Дунав.

Намалението е с 243 мегавата. 

Температурата на охлаждащата вода надолу по течението от централата е 29,7 градуса, което надвишава прага за реакция от 29,5 градуса, съобщи Ем Ве Ем на своя сайт. И това значи, че мощността трябва да бъде намалена.

Законите в Унгария изискват редовни проверки на охлаждащата вода надолу по течението, когато температурата на река Дунав надвиши 25 градуса. Експертите от електроцентралата ще проведат поредния цикъл от температурни проверки, започващ утре в 07:00 ч. местно време.

Министърът на енергетиката Ищван Капитани заяви, че домакинствата няма да усетят никаква промяна вследствие на намалената мощност на електроцентралата. Министърът по-рано призова домакинствата да ограничат потреблението на електроенергия между 14:00 и 17:00 ч. местно време, за да се облекчи натоварването върху енергийната мрежа, предава БТА.

Унгария СНИМКА: Пиксабей

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