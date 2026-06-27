Пребита от своя приятел пожела евтаназия: Оцелях, но ми се иска да бях умряла в онзи ден

„Трябва да прекарвам всеки ден, преструвайки се, че всичко е наред, когато в действителност дори душата ми ме боли. Когато живееш с постоянна болка, живееш в гняв. Това не е живот." Това са сърцераздирателните думи на 28-годишната Айноа Кабайеро Медина, която поиска да бъде евтаназирана в Испания, след като твърди, че опит за убийство от бившия ѝ приятел я е оставил в постоянна агония, съобщава "Дейли мейл". Последвала безмилостна битка с променящи живота наранявания, включително мозъчно увреждане и загуба на вкус и мирис.

В същото време тя казва, че й е отказвано да бъде призната за жертва на домашно насилие, дори когато бившият ѝ партньор продължава да я заплашва от затвора, където е временно задържан и е обект на ограничителна заповед.

Неспособна да избегне физическата си агония и загубила всякаква надежда, че властите някога ще ѝ помогнат, тя в крайна сметка търси асистирана смърт съгласно испанския закон за евтаназията.

Премеждията на Медина започнали преди две години, когато тя има мечтаната работа като главен готвач и е във връзка с мъж, с когото вярва, че ще изгради бъдеще. Но на 24 юни 2024 г. се твърди, че се е опитал да я убие, като е тъпкал главата ѝ на бордюра и я е оставил да умре на улицата.

В разговор с английското издание от дома си в Гран Канария, Испания, Медина си спомня събитията, които променили живота ѝ завинаги.

„Две седмици преди 24 юни се скарахме и той ме преби - разказва тя.- Казвах на хората, че съм паднала по стълбите, но сложих край на връзката." Тя споделя, че бившият ѝ партньор – посочен в испанските съдебни документи като Антонио Давид – и преди е упражнявал върху нея емоционален тормоз, като често я е наричал "нищожество" и е отправял унизителни забележки. Тя обаче никога не е вярвала, че той ще прибегне до физическо насилие.

„На 24 юни той ме помоли да сляза пред жилището ми, за да поговорим", спомня си тя. „Когато видях лицето му, не го разпознах. Не беше нужно да казва каквото и да било – лицето му издаваше всичко: „Искам да те убия"."

„Хвана ме за врата. Удари ме във врата, ухото и слепоочието. Опитах се да бягам, но той ме хвана. Той е висок 195 см, а аз съм много ниска. Хвана ме за краката и ме хвърли на земята.

„После удари главата ми в бордюра. Направи го веднъж, а после го направи втори път. След втория път вече не можех да усетя тялото си.

„Последното нещо, което си спомням, е как притисна главата ми към земята и стъпи на лицето ми. Преди да загубя съзнание, чух някой да вика: „Спри, човече, ще я убиеш!" После се събудих в болницата."

Болничните ѝ записи от този ден показват, че тя, докато е била в съзнание, е излъгала медицинския персонал, че е паднала от височина, в опит да защити бившия си партньор, който по-късно е арестуван след показания на свидетели.

Медицинските доклади потвърждават, че е претърпяла вътрешночерепни кръвоизливи, надлъжна фрактура на кост и лицева парализа в резултат на нападението. Процесът на възстановяване продължава 301 дни.

„Получих мозъчно увреждане и развих тежка инфекция, която продължаваше да се влошава. Претърпях няколко неуспешни операции."

Атаката я оставя със силно главоболие, амнезия и, най-опустошителното, загуба на обоняние и вкус – невъобразим удар за някой, който е изградил кариерата си като готвач.

Въпреки всичко, което вече е преживяла, Медина твърди, че е била допълнително малтретирана от социален работник в женския център на местния съвет. Медина си спомня как е била принудена да отиде в съвета, докато е била болна и се е задъхала, само за да ѝ кажат, че няма право на никакви помощи или обезщетения.

„Когато потърсих помощ като жертва на насилие, ми казаха, че не отговарям на критериите за „жертва на насилие", защото имам работа", каза тя. „Ако не отговарям на критериите за „жертва на насилие", кой отговаря?"

Освен това ѝ е отказаня инвалидност, а Националният институт за социално осигуряване оттогава я информира, че е годна да се върне на работа. „Очакват да се върна на работа. Но аз имам посттравматично стресово разстройство. Загубих слуха на лявото си ухо, както и обонянието и вкуса си. Имам и наранявания по главата в резултат на това, което този мъж ми направи", каза тя.

„Ако трябваше да се върна на работа, щеше да е катастрофа. Имам нужда от фентанил, за да се справя с болката, но не мога да работя, докато го приемам. Нямам обоняние, а в кухня това излага на риск както мен, така и другите хора."

Наред с хроничната болка и това, което тя описва като липса на подкрепа от местния съвет, тя казва, че изпитанието ѝ продължава, твърдейки, че бившият ѝ партньор все още може да се свързва с нея зад решетките.

„Той се докопа до мобилни телефони в затвора и постоянно ми се обажда от частни номера", каза тя.

„Ако отговоря, той ми казва: „Знам къде си", само за да ме уплаши. Освен това мастурбира по време на разговорите и ми изпраща заплашителни съобщения, с които изисква да отговоря.

Веднъж се свърза с мен по време на разговор, за който докладвах за нарушаване на ограничителната заповед. Продължавах да питам: „Кой е това?", защото записвах разговора, за да мога да го докладвам.

Той каза: „Хайде, отговорете на видеообаждането. Така или иначе никога няма да забравите лицето ми. Единственият срам е, че ви оставих с наранявания, вместо да довърша това, което започнах."

Честно казано, не мисля, че изпитва някакви разкаяния. Мисля, че единственото нещо, за което съжалява, е, че оцелях. Убедена съм, че би искал да не го бях направила."

След като губи доверие във властите и живее с постоянна болка, обуздавана само от морфин и фентанил, които я карат да се чувства „като зомби в продължение на дни", Медина решава да кандидатства за евтаназия.

Обяснявайки мотивите за окончателното си решение, тя казва: „Ако едно куче има право на достойна смърт, за да сложи край на страданието си, вярвам, че човек трябва да има същото право."

„Това е заради болката, но също така загубих надежда. Винаги казвам, че поне той се опита да ме убие директно. Но много от хората, които са работили по моя случай, са ми причинили същия вид вреда по различен начин чрез своето безразличие."

„Оцелях, но загубих живота си. Иска ми се да бях умряла в онзи ден. Те разрушават живота ми малко по малко.

„Не са направили нищо друго, освен да ми поставят пречки. Делото ми все още не се е състояло, защото майка му има пари и прави всичко възможно, за да го забави. Докато делото не се случи, не мога да продължа с живота си.

„И дори да можех, никой не може да заличи случилото се с мен. Посттравматичният стрес и трайните наранявания не са нещо, което просто изчезва."

Тя казва, че лекарите вече са одобрили евтаназията, като отговаря на критериите за достъп до услугата, въпреки че процедурата не може да продължи, докато останалите формалности не бъдат изпълнени в съда.

„Всичко, което виждам сега, са трайните последици от случилото се. Трябва да прекарвам всеки ден, преструвайки се, че всичко е наред, когато в действителност дори душата ми ме боли. Когато живееш с постоянна болка, живееш в гняв. Това не е живот."

На въпроса дали нещо би променило решението ѝ, тя твърдо заявява, че това е решение, което е взела внимателно и нищо няма да я разубеди.

„Не говорим за финансов проблем или нещо, което може да се подобри с времето. Говорим за моето здраве и никой не може да ми го върне."

Преди да напусне този свят, тя казва, че би искала да види Антонио Давид осъден. „Искам той да остане в затвора до края на живота си, за да не може никога повече да нарани някого. Не искам никога да бъде свободен."

А за социалната работничка, която твърди, че не отговаря на критериите за „жертва на насилие", тя има силно послание.„Бих ѝ казала, че щом е избрала тази професия, за да помага на хората, тогава това е, което трябва да прави. Нейната работа е да подкрепя жените, които идват при нея за помощ, а не да ги малтретира."

„След бившия ми партньор тази социална работничка е човекът, който се е отнесъл най-зле с мен. Тя не заслужава да заема тази позиция и аз ѝ го казах в лицето."

„Имам дълбока вяра в Бог и вярвам, че ако тя наистина е толкова жестока, колкото се е показала, един ден ще загуби работата си. Тя има деца и се надявам никога да не се налага да се сблъскват с хора, толкова безсърдечни и жестоки, колкото е самата тя."

Тя има и послание към други жени, които се оказват в насилствена връзка. „На другите жени бих казала: докладвайте го първия път, когато се случи. Защото, ако някой ви удари веднъж, ще го направи отново. А втория път може не просто да иска да ви бие – може да иска да ви убие."