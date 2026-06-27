Александър Вучич подава оставка като президент на Сърбия.
Това каза самият той. Направи го по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия, който се провежда в момента в Белград.
По думите ми оставката ще бъде депозирана до няколко седмици.
Привържениците на Вучич посрещнаха новината за неговото оттегляне с възгласи:"Ацо, сърбино!"
Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути козирката на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души, предава БТА.