Вучич не казва кога ще са изборите в Сърбия след оттеглянето му

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Сръбският президент Александър Вучич така и не каза кога са изборите, на които ще бъде избран неговия заместник.

Днес на митинг на Сръбската прогресивна партия в Белград, той обяви оставката си на 27 юни. Но не уточни кога ще я подаде.

„Това са последните ми дни и седмици като президент на републиката. Тогава ще подам оставка. Казах на ръководството на Сръбската прогресивна партия, че на предстоящите избори ще помогна да спечелим доверието на народа за следващите четири години", каза той, цитиран от БТА.

Той обяви също, че управляващите и техните коалиционни партньори ще се явят на изборите с листа, наречена „Единна Сърбия".