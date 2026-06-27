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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23125172 www.24chasa.bg

Нов силен трус, този път в Пакистан и Афганистан

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси днес части от Пакистан и съседен Афганистан. Засега няма информация за жертви и щети.

Според пакистанската метеорологична служба епицентърът е бил в района на планината Хиндукуш в Афганистан. Геофизичният институт на САЩ определи магнитуда на земетресението на 6,1.

Трусът беше усетен в Исламабад, както и в източната провинция Пенджаб и в Северозападната гранична провинция (Хайбер-Пахтунхва), която граничи с Афганистан. Той беше усетен и в пакистанската част от Кашмир.

Службите за спешна помощ в Хайбер-Пахтунхва съобщиха, че районните администрации са поставени в състояние на повишена готовност.

Анвар Шахзад, говорител на местната служба за реакции при бедствия, заяви, че според първоначалните оценки няма съобщения за жертви или щети.

В Афганистан земетресението разтърси Кабул и други части на страната, съобщи Националната служба за управление на бедствия на Афганистан.

Преди дни силен трус разтърси Венецуела. Там жертвите са стотици, но се очаква броят им да расте.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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