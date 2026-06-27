Нов силен трус, този път в Пакистан и Афганистан

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси днес части от Пакистан и съседен Афганистан. Засега няма информация за жертви и щети.
Според пакистанската метеорологична служба епицентърът е бил в района на планината Хиндукуш в Афганистан. Геофизичният институт на САЩ определи магнитуда на земетресението на 6,1.
Трусът беше усетен в Исламабад, както и в източната провинция Пенджаб и в Северозападната гранична провинция (Хайбер-Пахтунхва), която граничи с Афганистан. Той беше усетен и в пакистанската част от Кашмир.
Службите за спешна помощ в Хайбер-Пахтунхва съобщиха, че районните администрации са поставени в състояние на повишена готовност.
Анвар Шахзад, говорител на местната служба за реакции при бедствия, заяви, че според първоначалните оценки няма съобщения за жертви или щети.
В Афганистан земетресението разтърси Кабул и други части на страната, съобщи Националната служба за управление на бедствия на Афганистан.
Преди дни силен трус разтърси Венецуела. Там жертвите са стотици, но се очаква броят им да расте.