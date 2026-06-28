Кой е Александър Лунин, който заплаши Путин с въоръжен метеж на военните

На 25 юни руският военен офицер Александър Лунин публикува в инстаграм апел към Владимир Путин, заплашвайки с военен бунт, ако не му бъде позволено да се срещне с руския президент на живо, за да може да каже „цялата истина за това, което се случва в страната ни в момента".

Лунин твърди, че е записал видеото, защото „високопоставени представители на Министерството на отбраната и службите за сигурност" са се срещнали с него и са решили да предадат послание на президента чрез него.

Военният твърди, че е бил потърсен, защото Путин уж е видял друг апел, който е записал по-рано през юни.

В новото обръщение той твърди, че хиляди войници седят в ями и са измъчвани, „защото отказват да следват глупави, самоубийствени заповеди" и да предават заплатите си на командирите си.

Лунин предупреди, че ако не се срещне с Путин на живо в Кремъл, „последствията ще бъдат много сериозни - армията ще обърне оръжията си срещу Кремъл". За по-малко от ден апелът е гледан почти 11 милиона пъти.

Разказваме какво е известно за Александър Лунин.

Той е младши сержант от руските въоръжени сили от Воронежска област, участвал в пълномащабното нахлуване в Украйна.

Както опозиционните сайтове Meduza и Mediazona научиха от изтекла информация, Лунин се е сражавал в 150-та мотострелкова дивизия (част от 8-ма гвардейска комбинирана армия) и е бил ранен.

Лунин е на 39 години. Изтеклата информация сочи, че е роден на 25 май 1987 г. Човек с тази фамилия и същата дата на раждане е бил в екстремисткия списък на Росфинмониторинг от юни 2021 г. до декември 2023 г., според данни от телеграм канал, който следи актуализациите на регистъра.

В същото време, както се съобщава, войникът преди това е имал различна фамилия – Пустовалов, но я е променил на Лунин през 2023 г.

Лунин твърди, че е участвал в различни бойни операции от 19-годишна възраст и е служил в няколко „горещи точки", съобщи телеграм каналът „Не очаквайте добри новини" през януари.

Той твърди, че е получил рани и сътресения и има сериозни здравословни проблеми, включително психологически.

Лунин се е сражавал във войната с Украйна като боец ​​в доброволческия батальон „Судоплатов". Служи в него от декември 2022 г., когато поделението е сформирано от назначените от Русия власти на анексирания Мелитопол.

Първоначално Лунин служи като стрелец, по-късно става командир на разузнавателно отделение, а след това командва разузнавателен взвод. По време на службата си, казва той, се е обучавал като минохвъргач и артилерист и е служил „целия си договор" в Курския сектор, където е получил сътресение.

Лунин казва, че не се бие, защото е бил „изгонен" от поделението „Барс" през 2025 г. заради видеоклип, в който описва как двама войници са изпратени на мисия без картечници.

Известно е също, че е работил в Центъра за техническо развитие и услуги „Судоплатов" в окупираната Запорожка област. Според Лунин пенсията му като ветеран от бойните действия е 4500 рубли.

В началото на 2026 г. Лунин стартира собствен канал в различни платформи. От март насам в инстаграм профила му са се появили над 700 видеа.

Според Лунин, негови познати, които все още се бият, му изпращат съобщения и видеа от фронта, „с ужасяващи кадри". Той заяви, че иска да се срещне с Путин, за да му покаже тези видеа.

Стана ясно, че домът на Александър Лунин е бил претърсен. Съпругата му Татяна обяви това в TikTok на 27 юни.

По-късно тя изтри публикацията, а видеото беше споделено от телеграм канала „Мобилизация | Новини | Какво да правим?".

В публикацията Татяна Лунина разказва, че полицаи са дошли да претърсят дома им през нощта, претърсвайки него и двора им в село Лизиновка във Воронежска област, и след това са конфискували „всичко, което са намерили: флаш памети, компютри, лаптопи, диск, нещо друго, нунчаци".

Лунина казва, че съпругът ѝ не е бил в къщата – той е заминал за Москва предния ден. В публикацията тя казва, че Александър не се е свързвал с нея, предполагайки, че може да е бил задържан или че е пътувал и няма връзка.

Малко след като Татяна Лунина изтри видеото от TikTok, тя написа във ВКонтакте: „Приятели! Разбирам притесненията ви, и аз съм притеснена. Саша е жив и здрав, той каза да не публикувам никаква информация засега, да не давам интервюта, да не отговарям на коментари. Просто чакаме."

Кремъл, коментирайки обръщението на Лунин, заяви, че не е виждал самото видео, но смята, че то съдържа „доста странна формулировка".