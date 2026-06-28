Ново земетресение в Япония - този път с магнитуд 6,1

Няколко дни след силното земетресение с магнитуд 7,2 в Ивате нов трус разлюля Япония.

Той е с първоначално оценен магнитуд 6,1, но засега няма издадено предупреждение за цунами. Епицентърът на земетресението е бил в Тихия океан край префектура Ивате на дълбочина около 40 километра. Преди няколко дни при труса в Ивате бяха ранени най-малко 10 души и беше нарушено движението на скоростни влакове.

Според електроенергийна компания „Тохоку Илектрик Пауър" при земетресението днес не са регистрирани аномалии в атомните електроцентрали в Хигашидори в префектура Аомори и в „Онагава" в префектура Мияги, предава БТА.

Заводът за преработка на ядрено гориво в Рокашо също функционира в обичаен режим, обяви местната компания за преработка на уран „Джапан Нюклиър Фюъл".

В петък също имаше земетресение с магнитуд 5,6 в префектура Яманаши и близките райони в Централна Япония. Не са констатирани аномалии в активността на вулкана Фуджи, най-високата точка на Японските острови, намиращ се в префектурите Яманаши и Шизуока. Засегнатият от земетресението район е в близост до сближаване на множество тектонични плочи, включително Филипинската плоча. Това е първият път от 1924 г., когато земетресение с магнитуд 6 е ударило Яманаши.