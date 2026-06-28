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Цяла нощ Иран атакува Кувейт и Бахрейн с дронове и ракети

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Цяла нощ Иран е атакувал Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Снимка: Архив

Цяла нощ Иран е атакувал Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Все още не е ясно обаче какви са пораженията. 

По-рано Централното военно командване на САЩ обяви, че е поразило "инфраструктура за наблюдение, комуникационни системи, цели на противовъздушната отбрана, складове за дронове и способности за залагане на мини" на иранската армия след вчерашната атака срещу кораб в открито море.

Съдът, плаващият под панамски флаг танкер "Кику", превозваше суров петрол за държавната енергийна компания на Катар, който е важен посредник между Иран и САЩ, пише БТА.

Новите обстрели в Персийския залив още повече застрашават предварителното споразумение между Техеран и Вашингтон, което беше сключено преди  седмица. Това бе и като първа стъпка към трайното уреждане на конфликта.

Цяла нощ Иран е атакувал Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове. Снимка: Архив

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