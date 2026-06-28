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Най-малко петима, опитали да се разхладят заради големите жеги в Германия, са се удавили

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Жегите в Германия взеха жертви - вместо да се разхладят, най-малко петима са се удавили Снимка: Пиксабей

Големите жеги в Германия взеха жертви. Най-малко петима са опитали да се разхладят в езера и реки, но са се удавили. 

В събота 27-годишен мъж загуби живота си в река Некар, близо до Хайделберг, а 30-годишен мъж е загинал в езеро близо до Манхайм. Дете е изчезнало в канала Рейн-Херне в Западна Германия.

В централната провинция Хесен тялото на 40-годишен мъж беше извадено от езеро близо до Франкфурт на Майн.

В петък 45-годишен мъж бе изваден от езеро близо до Дортмунд и почина, а 8-годишно момче беше намерено мъртво след издирване в езеро близо до Хановер. Също в петък бяха открити мъртви двама възрастни в езерото Констанц, на границата на Германия със Швейцария и Австрия, след като ден по-рано бяха изчезнали, пише БТА.

През последните дни Германия е обхваната от екстремни жеги, като на много места температурите достигнаха и дори надминаха 40 градуса по Целзий. Вчера беше отчетен и нов температурен рекорд - метеорологичната станция в Древиц е отчела температура от 41,5 градуса около 16,30 ч. местно време.

В столицата Берлин, както и в редица федерални провинции, също бяха отчетени рекордни горещини.

Жегите в Германия взеха жертви - вместо да се разхладят, най-малко петима са се удавили

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