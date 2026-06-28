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Тръмп: Иран може да престане да съществува

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Американският президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Иран „няма да съществува", ако Съединените щати бъдат „принудени" да подновят военните действия, като обвини Техеран в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, предаде АФП.

„Американски самолети току-що нанесоха удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни обекти заради поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня от страна на Иран!", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

„Може да настъпи момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да довършим по военен път това, което започнахме много успешно. Ако това се случи, Ислямска република Иран повече няма да съществува!", заяви американският президент, предаде БГНЕС

По-рано САЩ възобновиха ударите си срещу Иран, след като  Тръмп обвини Техеран в "глупаво нарушаване" на примирието заради атака срещу товарен кораб в Ормузкия проток

САЩ са възобновили ударите си срещу цели в Иран, съобщи централното командване в Тампа, Флорида. Според американските съобщения ударите са срещу ракетни установки на Иран. Поразени са били също складове с боеприпаси и дронове, както и брегови радари на Иран.

В четвъртък товарен кораб бе ударен с дрон-камикадзе от Иран, което спря операцията на ООН по изтеглянето на 11 000 моряци, блокирани на съдове в региона. При атаката срещу кораба засега не се съобщава да има жертви.

Минути преди да започнат американските ответни удари президентът Доналд Тръмп обяви на въпрос как ще отговори на иранската атака: "Сега ще видите какво ще се случи!".

Американските удари започнаха по-малко от седмица, след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и Иран обявиха в Швейцария 60-дневно примирие. В този период трябваше да бъде отблокиран Ормузкия проток и да започнат доставките на петрол от страните в Персийския залив. 60-те дни бяха определени и като срок, в който да бъде постигнато окончателно мирно споразумение.

Американският президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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