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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23125608 www.24chasa.bg

Дронове и изкуствен интелект "дебнат" за акули по плажовете в Австралия

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Акула Снимка: Пиксабей

Дронове и нови технологии с изкуствен интелект ще следят за акули по плажовете в Австралия. Засилените мерки са заради инцидентите с големите хищници през последните месеци. 

Така спасителите ежедневно ще наблюдават около 70 плажа в Нов Южен Уелс, от които 38 в Сидни.

Правителството на щата Нов Южен Уелс ще инвестира допълнителни 34 милиона австралийски долара (около 20,6 милиона евро) в дронове, като ще използва изкуствен интелект и нови технологии за „значително разширяване" на обхвата на наблюдение.

Това решение ще увеличи инвестициите в „намаляване на рисковете, свързани с акулите" в щата до 120 милиона австралийски долара (72,6 милиона евро) през следващите две години, пише БТА.

„Въпреки че никой никога не може да гарантира пълна липса на контакт с акулите, тази инвестиция цели да увеличи броя на „очите в небето", за да се засичат акулите по-рано и да се предупреждават ясно хората, които се намират във водата", заяви премиерът на щата Крис Минс.

Последният случай е от средата на юни, когато едва спасиха жена от водата, нападната от акула. Тя беше  извадена с тежки наранявания на плажа Куджи, близо до Сидни.

Акула

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