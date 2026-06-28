Иранската Революционна гвардия призна за атаките срещу Бахрейн и Кувейт и заплаши да спре преговорите със САЩ

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Иранският паравоенен Корпус на гвардейците на Ислямската революция пое отговорността за атаките срещу Бахрейн и Кувейт. Но и заплаши с "пълно спиране" на преговорите със САЩ, ако Вашингтон продължи да извършва нападения срещу Иран.

Гвардията обяви в изявление, че е подложила на обстрел щаба на Пети флот на американските военноморски сили, а също и военновъздушната база "Ал Асад" в Кувейт, предава БТА.

"Нека врагът знае, че нарушаването на примирието ще доведе до пълно прекратяване на започналите процеси", се казва още в изявлението.

Това е най-острата заплаха за прекратяване на диалога, откакто САЩ и Иран сключиха предварително споразумение за спиране на бойните действия.

Тази нощ САЩ атакуваха радарни обекти по южното крайбрежие на Ислямската република, а Иранското министерство на външните работи го нарече "нарушение на Исламабадския меморандум".

"Тези брутални атаки показват, че САЩ не дават и пет пари за задълженията, които поемат, и че нарушаването на споразуменията е тяхна втора природа", казват от министерството.