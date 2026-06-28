Без прекратяване на огъня - САЩ с нови удари срещу Иран

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Започва сериозна ескалация на напрежението, след като САЩ и Иран подписаха временно мирно споразумение преди две седмици. Американски военни са атакували Иран часове след като в събота танкер беше ударен в Ормузкия пролив.

А Вашингтон и Техеран си разменят взаимни обвинения кой първи наруши споразумението.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи в събота вечерта, че неговите сили са нанесли нови удари срещу Иран, след като рано през деня плаващ под панамски флаг танкер беше атакуван от ирански дрон.

Държавната иранска телевизия ИРИБ съобщи рано в неделя местно време, че в Сирик, в южната част на Иран, са се чули експлозии.

„На Иран беше даден шанс да спази споразумението за прекратяване на огъня, но той избра да не го прави", се посочва в изявление на Централното командване на американските въоръжени сили. В него се уточнява, че ударите са „пряк отговор на продължаващата иранска агресия срещу търговското корабоплаване" и са насочени срещу ирански военни съоръжения за наблюдение, комуникации, противовъздушна отбрана, складове за дронове и лодки за поставяне на мини.

По-късно представител на Министерството на отбраната на САЩ каза, че ударите по иранските цели са приключили, съобщи „Фокс Нюз".

Вашингтон съобщи по-рано, че през нощта срещу събота е атакувал ирански цели. Иран заяви, че „е отговорил, нанасяйки удари по цели, свързани с американските сили".

Атаката с дрон срещу танкер в Ормузкия проток последва удар със снаряд по товарен кораб в четвъртък.