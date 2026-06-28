Спасиха 11-годишно момче, останало под развалините повече от 3 дни след земетресението във Венецуела

Откриха живо 11-годишно момче, останало само под развалините повече от три дни след разрушителното земетресение във Венецуела.

"Преди минути 11-годишно момче бе извадено живо в Карабаледа. В този момент всеки живот е източник на надежда за Венецуела", написа временният президент Делси Родригес в Екс.

Aварийно-спасителните екипи в южноамериканската страна са в трескава надпревара с времето за намиране на оцелели под развалините, тъй като от труса вече изминаха няколко дни.

Според хуманитарните организации първите 48 до 72 часа се смятат за критични, но хора могат да бъдат открити и след по-дълги периоди, ако имат достъп до храна и вода. Вчера екипите успяха да спасят поредно новородено бебе 32 часа след двойния трус.

Междувременно жертвите от бедствието станаха 1430, съобщи председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес. По думите му ранените са 3238. От своя страна, шефът на хуманитарните операции на ООН Том Флечър съобщи, че над 50 000 души са в неизвестност, и добави, че не е изключено този брой "да нарасне значително" предвид невероятно сложната за изпълнение операция по спасяване.